فيديو جديد يرصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل والسكان عدة مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نشرت صفحة "أخبار سكان الرحاب" على موقع التواصل فيسبوك، فيديو جديد يرصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل محمد إيهاب وبعض السكان عدة مرات.

ويظهر في الفيديو مالكة الكلب تغطي الطفل بالكامل لمنع الكلب من الهجوم عليه، ومحاولة السكان مطاردته ببعض العصا لكنه واصل الهجوم عليهم عدة مرات.

وعاد الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله بعد أن تلقى العلاج إثر تعرضه لهجوم من كلب يخص أحد السكان عليه، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي بالصور على موقع فيسبوك.

وكان الطفل تلقى العلاج في المركز الطبي العالمي.