عودة الطفل محمد إيهاب إلى منزله بعد العلاج من هجوم الكلب

محمد اسماعيل - القاهرة - · إعلان تحريري:
عاد الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله بعد أن تلقى العلاج إثر تعرضه لهجوم من كلب يخص أحد السكان عليه، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي بالصور على موقع فيسبوك.
وكان الطفل تلقى العلاج في المركز الطبي العالمي.
يشار إلى أن بعض رواد صفحات وجروبات فيسبوك، تداولوا صورا غير صحيحة للطفل محمد، إذ ثبت أنها تخص واقعة أخرى حدثت قبل نحو شهر في منطقة مصر القديمة.
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