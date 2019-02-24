محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: تمكن ضباط إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كمية كبيرة من ساعات اليد المحظور استيرادها خلال محاولة تهريبها لداخل البلاد. وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور إستيرادها داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات هواتف محمولة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى شركات التجارة والمقاولات الكائنة بمدينة العريش.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط (537) ساعة يد عبارة عن هاتف محمول مزود بكاميرا ونظام تحديد الموقع (G.B.S). وبمواجهة كلٍ من المدعو "أشرف.ط"، – مستخلص جمركى، والمدعو "خالد.س"، مستخلص جمركى.. أقرا بصحة الواقعة، وأنكرا علمهما بوجود مضبوطات مخالفة ومحظور دخولها للبلاد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كاميرا و GBS".. ضبط 500 ساعة يدمحظور دخولها إلى البلاد‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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