أخبار مصر | شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين تعقد ندوة تحت عنوان "النظم الإنشائية لسند جوانب الحفر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين تعقد ندوة تحت عنوان "النظم الإنشائية لسند جوانب الحفر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزي، ندوة تحت عنوان "النظم الإنشائية لسند جوانب الحفر"، ألقاها الدكتور مجدى ثابت الشيخ الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تلك الندوة التى شهدت إقبالا كثيفا خاصة من شباب المهندسين وهو ما أثنى عليه المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين فى كلمته المقتضبة خلال الندوة، معبرا عن سعادته باهتمام شباب المهندسين بحضور مثل تلك الندوات كونهم من يسطرون مستقبل مهنة الهندسة فى مصر، مطالبا منهم مداومة حضور مثل تلك الندوات لثقل خبراتهم والاستفادة من الخبرات التراكمية للمحاضرين. واعدا إياهم بتحقيق ما يتمنوه من النقابة خلال المرحلة القادمة.

وعظم ضاحى من قيمة الندوة كونها تتناول موضوع هام جدا، فالحفر هو بداية تنفيذ أى مشروع والاستهانة به يسبب كثيرا من المشاكل والتى ظهر مؤخرا بعض اثارها سواء من تصدع بعض المبانى أو انهيارها فى بعض الأوقات مما يودى بحياة كثيرا من الابرياء. وقدم نقيب المهندسين الشكر والتحية لشعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزى لتنظيمها لمثل تلك الندوات الهامة.

من جانبه شدد المهندس محمد الحسينى عضو الشعبة المدنية وعضو المجلس الأعلى للنقابة خلال تقديمه للندوة على أهمية هذه الندوة لما يخلفه سوء سند جوانب الحفر من مشاكل وكوارث تتسبب فى انهيار المبانى.

فيما طالب المهندس أحمد رمزى من الحاضرين التواصل الدائم مع النقابة والشعبة المدنية، لافتا إلى أنه بناء على قرارات الجمعية العمومية للشعبة والتى عقدت الشهر الماضى، سيتم انشاء لجنة تحت اسم "ضمير الشعبة" للتواصل مع كل مهندسى الشعبة فى كافة المحافظات ليكون هناك تواجد للشعبة فى كل محافظة لمعرفة متطلبات المهندسين ومساعدتهم وخدمتهم فى حدود ما هو متاح.

وأوضح رمزى أن الشعبة حريصة دائما على عقد ندوة شهريا تقريبا للارتقاء بمستوى مهندسى الشعبة والإطلاع على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى مجال الهندسة المدنية.

وخلال الندوة استعرض الدكتور مجدى الشيخ النظم الانشائية لسند جوانب الحفر ومنها نظام "sheet piling" الستائر أو الصفائح المعدنية ، وهى عبارة عن الواح حديدية ذات سماكات وأطوال مختلفة، لافتا إلى انها تستخدم أكثر عند إنشاء أساسات الكباري أو أرصفة الموانئ.

وتناول كذلك أعمال الحائط الساند باستخدام الخوازيق المتقاطعة والمتماسكة والتى تستخدم حتى عمق 14 مترا، مشيرا الى ان هذا النظام من أكثر الأنظمة شيوعا واستخداما . كما تطرق الى نظام " Diaphragm Wall "، مشيرا إلى أنه من أقوى النظم الانشائية لسند جوانب الحفر، لافتا إلى أنه يتم استخدامه فى مترو الانفاق ويصل إلى حفر بعمق يصل إلى 24 مترا.