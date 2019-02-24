أخبار مصر | رئيس المجلس العلمي بالمغرب: مواقف "الطيب" التاريخية أبطلت دعوات الاحتراب والاقتتال باسم الأديان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس العلمي بالمغرب: مواقف "الطيب" التاريخية أبطلت دعوات الاحتراب والاقتتال باسم الأديان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد الدكتور مصطفى بن حمزة بوثيقة الأخوة الإنسانية التي أطلقها الأزهر الشريف والفاتيكان، مؤكدًا أن ما جاء فيها يمثل الخطاب الإسلامي الذي يجب أن يتبناه جميع علماء الأمة، وأن الأزهر الشريف كطرف في الوثيقة يمثل جميع المسلمين في العالم.

وأضاف رئيس المجلس العلمي بوجدة، أن التاريخ سيخلد مواقف الإمام الأكبر الشجاعة تجاه القضايا الإسلامية والإنسانية، مبينًا أن هذه المواقف حافظت على وسطية الأمة وسماحتها، وأبطلت دعوات الاحتراب والاقتتال باسم الأديان السماوية.

من جانبه أبدى فضيلة الإمام الأكبر تقديره للجهود العلمية للمجلس العلمي بوجدة بالمملكة المغربية، مشددًا على ضرورة أن يعايش الفقهاء مشاكل مجتمعاتهم، وأن يسقطوا النصوص على الواقع، لأن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان تعني مراعاتها للواقع وتعاطيها مع قضايا العصر.

وألقى الدكتور مصطفى بن حمزة محاضرة للباحثين والوعاظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تناول خلالها إشكالات الفتوى، وأهم القضايا المعاصرة، ودور الهيئات والمجامع الفقهية الإسلامية المختصة في محاربة فوضى الفتاوى وتصدر غير المختصين للشأن الديني.

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اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والبيئة, فعاليات "معسكر سفراء الأزهر البيئي", بمشاركة 150 شابًا من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر من منسقى مشروع "سفراء الأزهر" والطلبة مسئولي فريق سفراء الأزهر، والوافدين من مؤسسي اتحاد الدول العربية، وعدد من مسئولي فروع المنظمة بالمحافظات.

تضمن المعسكر أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة إلى جانب العديد من المبادرات من المشاركين بالمعسكر، تناولت مايلي: "مبادرة فريق سفراء الأزهر لتزيين وتشجير مدينة شرم الشيخ"، "تأسيس اتحاد الدول العربية وانطلاقه من مدينة السلام"، ومبادرة المكاتب الداخلية للمنظمة من "أجل دعم السلام انطلاقاً من مدينة شرم الشيخ", فضلا عن ورشة عمل حول تدوير المخلفات، بالإضافة إلى رحلات ترفيهية على هامش المعسكر بشاركة جميع أعضاء المعسكر وسط جو من التنافس والمشاركة الإيجابية.

ألقى وائل محمد رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة محاضرات حول "الشباب ودوره في حماية البيئة", "الشباب والمجتمع" , أكد خلالها على أهمية دمج الشباب في العمل البيئي وضرورة دعم وتبني أفكارهم ومشاريعهم فى حماية البيئة، بالإضافة إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة.

كما وجهّت أنوار عثمان المسئول عن "مشروع سفراء الازهر" ومدير إدارة المشروعات بالمنظمة؛ الشكر لوزراتي الشباب والبيئة على ما قدماه للمشاركين وعلى التعاون المثمر في المجالات المختلفة, مشيرةً إلى حرص المنظمة على تنظيم وإقامة المعسكرات التدريبية لمنسقي مشروع سفراء الأزهر بشكل دوري للعمل على تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر لضمان جودة الأداء، والمساهمة برفع الروح المعنوية لهم.

ومن جانبه أشار أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة إلى حرص المنظمة على تقديم الرعاية والخدمات للأزهريين, كذا التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص محلياً ودولياً.