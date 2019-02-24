أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة رفع كفاءة وتطویر مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج والملابس وتحقیق الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة للمصانع، وذلك في اجتماع حضره الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الشركة القابضة تقريراً مفصلاً عن كافة الأعمال اللازمة لتطویر مباني مصانع الشركة بمدن: المحلة، وحلوان، وكفر الدوار، ودمیاط، وطنطا، وشبین الكوم، وكوم حمادة، والزقازیق، والمنصورة، وأسیوط، وقنا، وسوھاج، والمنیا.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة في الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، حيث تم تفقد الأعمال الإنشائية والمعمارية والإلكتروميكانيك الموجودة على الطبيعة؛ لتقدير حالتها المبدئية وبيان مدى ملاءمتها للكود المصري الحاليّ والكود العالميّ، في ضوء التطوير التكنولوجي في تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر ۲۱ مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج في المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل على المستوى العالمي، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض البرنامج الزمني لإعادة ھیكلة شركات الغزل والنسیج التابعة للشركة القابضة، خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

وأشاد رئيس الوزراء بالخطة الموضوعة لتطوير المحالج والغزل والنسيج، مؤكداً على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة، وذلك عن طريق استغلال الأصول التي تمتلكها الوزارة في مناطق متميزة، بما يسهم في تنفيذ مخطط التطوير بنجاح.