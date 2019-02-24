أخبار مصر | غدًا.. رئيس الوزراء يشهد صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس الوزراء يشهد صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان صباح الغد، الاثنين عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج فى إفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويذكر أن منطقة الأعمال المركزية، تنفذها شركة "CSCECالصينية” وتضم 20 برجاً يتوسطها أعلي برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة.
ويشار أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلي برج فى أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجاري وإداري، والنصف الأعلي بنشاط سكني، ثم الربع الأخير بنشاط فندقي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على الرغم من إقرارنا بأنه لاتوجد حلول سحرية لتجاوز التحديات، إلا علينا استشراق بعض الخطوط العرضية كمفتاح للحل.
وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أن تاريخ منطقتنا الحديث أثبت أن استمرار كيان الدولة الوطنية وصيانتها وإصلاحها، هو مفتاح الاستقرار والخطوة الأولى على طريق أمن الشعوب التى طالها الخوف والقلق على المستقبل، بما يفتح الباب أمام جهود التنمية ومن ثم يتعين تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات التطرف، فالدولة هى المسئولة عن ضبط حدودها، ومسئولة عن صيانة أرواح مواطنيها، ولايمكن الإعتداد بأي دعوة من شأنها الدفع بهدم الدولة ومؤسساتها.
وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".