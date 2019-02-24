أخبار مصر | غدًا.. رئيس الوزراء يشهد صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس الوزراء يشهد صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان صباح الغد، الاثنين عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج فى إفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويذكر أن منطقة الأعمال المركزية، تنفذها شركة "CSCECالصينية” وتضم 20 برجاً يتوسطها أعلي برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة.

ويشار أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلي برج فى أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجاري وإداري، والنصف الأعلي بنشاط سكني، ثم الربع الأخير بنشاط فندقي.