انت الان تتابع السيسي: نستضيف ملايين اللاجئين رغم ظروفنا الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إن الدولة هي المسئولة بنفسها عن ضبط حدودها وضمان احترام حكم القانون فيها، مضيفًا: "لا يمكن الاعتماد على أي دعم من شأنه هدم الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على حق الشعوب في تلبية طموحاتها المشروعة في الديمقراطية والتنمية في إطار الدولة المدنية الحديثة، ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومنع التمويل والدعم المقدم لهم ووقف التحريض الذي يقومون به".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ، أن التعاون الاقتصادي في جميع المجالات من شأنه تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين، متابعًا: "يعيشون بيننا كنظرائهم المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها في السنوات