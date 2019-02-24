انت الان تتابع السيسي: قضية الهجرة ليست تحديًا بل مجال للتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف أية محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخلت مصر في حوارات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائي في التعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعياتها، إنما من حيث أسبابها، لافتًا إلى أن العام 2018 شهد تطورًا نوعيًا تمثل في إبرام عقد دولي للهجرة الآمنة والنظامية بعد تفاوض شاق ليتم إقراره في ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أن الإرهاب بات خطرا يهدد الدول العربية والأوروبية، وهو ما يحتاج لتقارب حقيقي ومقاربة شاملة لدحره.

أضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ، أن هناك تحديات متعددة ومشتركة تواجهها منطقتنا العربية، لافتًا إلى أن التعاون الاقتصادي يعد استثتمارًا للميزات التنافسية بين المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى قضية الهجرة باعتبارها مجالا يحمل في طياته العديد من الفوائد المشتركة،