شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدي: ملف الشباب يلمس قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسن هريدى، إن كلمة جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية خلال افتتاح أعمال القمة الأوروبية الأولى بشرم الشيخ بمشاركة 50 دولة ركزت على قضايا الشباب.

وتابع هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قضايا الشباب، معقدة ومتشعبة وتلمس التحديات من ضمنها ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسن هريدى، أن يونكر تحدث خلال كلمته إلى تعريف مصطلح الإرهاب وكيفية مواجهته وما هي الجماعة الإرهايبة وغير الإرهابية.

وأشار السفير حسن هريدى إلى أن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية تحدث أيضا عن القيم المشتركة التي تحكم الاتحاد الأوروبي، وهي متشعبة ووجهات النظر العربية والأوروبية بشأنها ليست متطابقة مائه في المائة.