شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأورمان توقع برتوكول تعاون مع «الشرق الأدنى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، بروتوكول تعاون مع شركة الشرق الأدنى للخدمات، لتقديم خدمات لفريق المستشفى في مجالات التأهيل وتطبيق نظم الإدارة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء، ومنح شهادات عالمية لمتلقي تلك التدريبات.

ويستمر بروتوكول التعاون لمدة 3 سنوات، لدعم المستشفى التي جرى تأسيسها على أعلى مستوى من التقنية الحديثة، وبوجود فريق عمل محترف، لتقديم خدمات تدريبية متكاملة لرفع مستوى فريق العمل.

وعقب توقيع البرتوكول، قال المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة شركة الشرق الأدنى للخدمات: «سنبدأ التعاون مع المستشفى بقطاع التدريب في البداية، لكونه من أهم الأسس والعوامل لنجاح أي منشأة في مصر، وذلك لمدة 3 سنوات في مرحلة أولى بتنظيم برامج تدريبية تشمل جميع العاملين بالمستشفى، وسنعمل بمشروع الجودة لاختيار الأقسام للبدء في الحصول على شهادة (الأيزو)، فنحن نعمل في مجال الجودة منذ أكثر من 20 سنة، عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية».

وتابع: «هذا العمل أقل واجب نقدمه للمستشفى التي تعالج مرضى السرطان بالمجان».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المستشفى: «نسعى لتقديم الدعم لمؤسسة شفاء الأورمان المنبثقة من مؤسسة الأورمان التي لها باع كبير في تعزيز دور المجتمع المدني في مختلف أنحاء مصر لرفع مستوي الخدمات المقدمة للشعب المصري بأكمله».

وأكمل: «المستشفى تعد آخر وليد لجمعية الأورمان وهي تتخصص في تقديم العلاج لمرضي الأورام بالمجان، ونهدف بأن تكون لدينا مستشفى لها طابع دولي تقدم العلاج لمرضى الأورام، فالمستشفى يدخل العام الرابع ويجرى العمل في المرحلة الثالثة لتقديم خدمات أكثر للمرضى».