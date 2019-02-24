شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: القمة «العربية الأوروبية» تاريخية والقدس يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه القمة العربية الأوروبية تمثل محطة تاريخية، ونحن هنا لنعلن أن التواصل والحوار هما الأهم في العلاقات العربية الأوروبية.

ولفت أبوالغيط، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ اليوم الأحد: «العلاقات العربية الأوروبية لها تاريخ يجب البناء عليه، وتحديات الإرهاب والهجرة وغيرها تؤثر على الجميع»، مشيرا إلى أن القمة أقصر الطرق لمواجهة تلك التحديات.

وتابع: «ننطلق من نقاط مشتركة بخطورة النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن، التي تفرز أزمات وندرك أن الحل العسكري في تلك القضايا لن يحلها، مضيفا: «يجب تكثيف الجهود للحل السلمي لغلق الباب أمام الإرهاب».

وعا أمين عام الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لحل الأزمات، مضيفا: «نتطلع لوقف تلك النزاعات بالسلم».

وقال أبوالغيط: «الثابت أن قمة اليوم تعبر عن إجماع بارز بأن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل وأن تكون الدولة حتى حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس».