شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: الفائدة لن تنخفض على شهادات الإدخار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن خفض أسعار الفائدة بـ1% سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي والسوق المصرية ككل، مع زيادة حجم الاستثمار المباشر وتوجه المقترضون إلى توسيع أعمالهم.

وأشار أبوالفتوح إلى أن البنوك المصرية أبقت على أسعار الفائدة على أغلب أوعيتها الادخارية وخاصة شهادات الادخار، في حين شهدت أسعار الفائدة على اﻷوعية الادخارية قصيرة اﻷجل تغيرات طفيفة في بعض البنوك.

ولفت إلى أن البنوك اكتفت بالتغيرات التلقائية في أسعار الفائدة على المنتجات متغيرة العائد.

ونوه بأنه من المستهدف رفع نسبة التسليف للقطاع العام من 50% إلى ما بين 60 لـ65%.