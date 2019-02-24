رئيس الوزراء يشهد غدا صب خرسانة أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان غدا الاثنين عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج فى أفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لمحافظة السويس فى زيارة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية .

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