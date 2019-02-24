شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى: النهضة الأوروبية مستلهمة من الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، جان كلود يونكر، إن هناك اختلافات فى وجهات النظر لكن يجب البناء سويا لمواجهة التحديات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى خلال كلمته بالقمة العربية الأولى بشرم الشيخ، أن النهضة الأوروبية استلهمت من الحضارة المصرية، متابعا: "نرغب فى أن نكون شريكا للدول العربية فى فتح آفاق جديدة لإعطاء أمل للشباب".