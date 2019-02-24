شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطفل محمد إيهاب لمنزله بعد العلاج من هجوم الكلب فى مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي خبرا بالصور لعودة الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله بعد أن تلقى العلاج إثر هجوم كلاب السكان عليه. وكان الطفل محمد إيهاب قد تلقى العلاج فى المركز الطبي العالمى. يشار إلى أن بعض رواد صفحات وجروبات فيس بوك قد تداولوا صورا غير صحيحة للطفل محمد، حيث ثبت أنها تخص واقعة أخرى حدثت قبل نحو شهر فى منطقة مصر القديمة .







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