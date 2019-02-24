الأمن يفحص الكاميرات للوصول لمرتكبي ذبح شابين بالشرابية.. ومصدر: تورط أكثر من شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال المباحث يقومون بفحص الكاميرات المحيطة بالعقار الذي شهد واقعة ذبح شابين داخل غرفة مستأجرة بالشرابية.



وأضاف المصدر، لمصراوي، أن فريق البحث المكلف بالتحقيق في الواقعة، يعكف الآن على استجواب أهلية المجني عليهم والجيران للوقوف على وجود خلافات بين الضحايا وأهاليهم بين أيًا من العائلات خاصة أن الضحايا من صعيد مصر بالمنيا.



وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث قاموا بسؤال الجيران وزملاء الضحايا في العمل للوصول إلى أي معلومات تساهم في القبض على المتهمين، مشيرًا إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن مرتكبي الواقعة أكثر من شخص.

عُثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، على جثتين لشابين مذبوحين داخل عقار سكني بمنطقة الشرابية.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين أحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل أحد الغرف بشقة بدائرة القسم.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت، أن المجني عليهما هما "محمد س."، 16 سنة، و"أحمد ج."، 17 سنة، مقيمين بالمنيا، وأنهما جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وأشارت التحريات أن الشابين، كان يعملان بمطعم بمنطقة الشرابية، واستاجرا شقة بالقرب من العمل، منذ عدة أشهر، موضحةً أن الأهالي عثروا عليهما داخل غرفة سكنهم مذبوحين، فأبلغوا الشرطة.