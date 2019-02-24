بعد زيادته لـ 2100.. ضياء رشوان يكشف موعد صرف البدل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي اتفق مع رئيس الوزراء عليها، والتي تمثل 25% من قيمة البدل الحالي، ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل بحيث يصل البدل إلى 2100 جنيه، إلا إذا دبر مبلغ الزيادة من خزينة النقابة خلال شهرين قبل موعد الموازنة الجديدة، أي في مايو المقبل.

وقال "رشوان": "تم إدراج الزيادة الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة بجانب مبلغ كبير لدعم النقابة في بعض المجالات منها مشروع العلاج".

وقال رشوان- خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع "الخليج 365، يلاكورة، أونا، الكونسلتو"، عصر اليوم بحضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المجموعة، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي والمصور الكبير حسام دياب رئيس قسم التصوير بالمؤسسة، والكاتب الصحفي عبده زينة مدير التحرير العام، وبمشاركة عدد كبير من صحفيي المؤسسة: "نجحت في زيادة البدل عقب توليّ منصب النقيب من 760 جنيهًا حتى 1380 جنيهًا، وأصررت على صرف آخر زيادة قبل الانتخابات حتى لا تُفسر على أنها رشوة انتخابية، كما تداخلنا في قضية بالإسكندرية لاعتبار البدل حق أصيل للصحفيين وليس منحة".