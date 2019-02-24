محافظ الجيزة يكرم عددًا من مصابي العمليات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

كرم محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الأحد، عددا من مصابي وأسر شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من الطلبة والطالبات المتفوقين بالمراحل الدراسية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة لتوعية المجتمع المدني وشباب الجامعات والمدارس بمخاطر الإرهاب وبطولات رجال القوات المسلحة للتصدي للأعمال الإرهابية، والتي أقيمت بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام السنجري رئيس قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وعدد من مصابي العمليات الإرهابية وأسر الشهداء، وعدد من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة.

وأكد محافظ الجيزة أنه لا يوجد شرف يضاهي شرف التضحية في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، منوها بالدور الاجتماعي الإيجابي والفعال الذي تساهم به الأجهزة الأمنية بجانب دورها الأمنى الملموس للجميع؛ وذلك عبر الالتقاء وبشكل دوري مع مختلف أطياف المجتمع، وخاصة الشباب لزيادة الوعي وإيضاح حقيقة الأحداث والسياسات التي يحاول البعض تشويهها.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة الأمنية والدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والتعاون فيما بينها لتشكيل حائط صد ضد تسرب الأفكار الهدامة إلى عقول الشباب.