انت الان تتابع تريزا ماي تصل مطار شرم الشيخ: خطوة لتعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إلى مطار شرم الشيخ، مساء الأحد، لحضور القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق مساء اليوم. وقالت "ماي" في تصريحات صحفية فور وصولها، إن القمة العربية الأوروبية خطوة جيدة لتعزيز التعاون الأوروبي العربي وبحث القضايا المشتركة. وكان في استقبال ماي، بمطار شرم الشيخ، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وتستضيف مدينة شرم الشيخ فاعليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تقام على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم وغدا، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

وتبحث القمة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية. وتنطلق خلال الساعات المقبلة مساء اليوم، فاعليات القمة العربية الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى غد الإثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي،