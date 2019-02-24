كابينة كهرباء تحوّل حياة طفل إلى جحيم بالخانكة (صور)

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والد الطفل: ابني يحتاج لعملية ترقيع والناس كانوا بيقولولنا البقاء لله.. أطالب محافظ القليوبية وشركة الكهرباء بنقل الكابينة داخل سور محطة المياه ومحاسبة المقصرين

كما الحال كل يوم، استيقظ أحمد رمضان التلميذ بالصف الخامس الابتدائي مبكرا وارتدى ملابسه وخرج من المنزل حاملا حقيبته على ظهره متوجها إلى مدرسته، عمر بن عبد العزيز بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، برفقة زملائه الذين اعتادوا الذهاب والعودة معًا كل صباح. «أحمد» لم يكن يعلم أن ضحكاته وأصدقاءه التي تتعالى طوال طريق العودة إلى المنزل بعد نهاية اليوم الدراسي ستتحول إلى صراخ وعويل وألم، إثر تعرضه لصدمة كهربائية من كابينة كهرباء كبيرة بالقرب من المنزل، قبل أن يسقط مغشيا عليه، الإثنين الماضي.

هرول الأهالي نحو مصدر الصراخ ليجدوا دخانا وشررا خارج الكابينة، بينما "أحمد" مُلقى على الأرض، وسط حالة من الذعر بين أصدقائه، وتم نقل الطفل إلى المستشفى وإخطار أسرته التي تبين أن نجلها تعرض لإصابات بالغة وحروق شديدة في الوجه والظهر ومعظم مناطق الجسم، وتم حجزه فى المستشفى تحت الملاحظة في انتظار ما يقرره

هرول الأهالي نحو مصدر الصراخ ليجدوا دخانا وشررا خارج الكابينة، بينما "أحمد" مُلقى على الأرض، وسط حالة من الذعر بين أصدقائه، وتم نقل الطفل إلى المستشفى وإخطار أسرته التي تبين أن نجلها تعرض لإصابات بالغة وحروق شديدة في الوجه والظهر ومعظم مناطق الجسم، وتم حجزه فى المستشفى تحت الملاحظة في انتظار ما يقرره الأطباء. رمضان محمد، والد الطفل أحمد، قال إن نجله الأصغر في أثناء عودته من المدرسة بصحبة زملائه قاده القدر وركن ظهره على كابينة الكهرباء، وللأسف أبوابها لم تكن مؤمَّنة بالشكل الكافى ففُتحت وحدث بها ماس كهربائي "قفلة" قبل أن تصعقه وتطرحه أرضًا، وبعدها فقد الوعي جراء الصدمة الكهربائية حتى تم نقله إلى المستشفى في حالة صعبة وحجزه بالعناية وتم عمل إفاقة، وعبر عن هول الموقف ومدى بشاعته بعبارة: "الناس كانوا بيقولولنا البقاء لله". وأضاف والد أحمد الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات الخاصة، في حديثه لـ"التحرير"، أن الكابينة ذات الجهد الكبير ملاصقة لسور محطة المياه الخاصة بـ"القلج"، وبدلًا من إدخالها داخل المحطة كونها تغذيها بالدرجة الأولى بجانب عدد من المناطق، قام المسئولون ببناء السور وتركها بالخارج تهدد حياة المواطنين والأطفال، مشيرًا إلى أنه لم يتحرك أحد من المسئولين سواء بالكهرباء أو الوحدة المحلية للتعامل بشكل جاد مع المشكلة، حتى بعد صعق نجلي: "كل اللي ربنا قدرهم عليه.. قفلوا الباب". Advertisements وتابع: "ابني تم حجزه في مستشفى الجمعية الشرعية بجمعية عرابي منذ يوم الإثنين الماضي، ويحتاج إلى علاج وعملية ترقيع تتكلف أموالًا تفوق قدرته، مؤكدًا أنه لا يعلم ماذا يفعل: "أنا لحد دلوقتى معملتش محضر عشان مشغول مع ابني وكل اللى أقدر أقوله للمسئولين «لينا ربنا.. وحسبي الله ونعم الوكيل.. اتقوا الله في عملكم»". وأشار إلى أن معظم الكبائن مفتوحة ولا تشهد تأمينا أو صيانة، مؤكدًا أنها ليست الواقعة الأولى لتعرض مواطن لصعق كهربائي وإصابته بحروق أو وفاته، موضحًا أن المنطقة تعاني من خطر لوجود أسلاك كهرباء عارية خارج بعض كبائن الكهرباء. واستطرد بأن الأسلاك تزيد من خطورة صعق الأطفال، نظرًا لأن هذه الكبائن موجودة بطرق تؤدي إلى المدارس، مطالبًا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وشركة الكهرباء بمحاسبة المسئولين عما لحق بنجله من أضرار ومساعدته فى علاجه ونقل الكابينة من الشارع خلف سور الشركة لحماية المواطنين والأطفال من تكرار تلك الحادثة. من جانبه، قال المهندس مصطفى عبد الرحمن وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، في تصريحات لـ"التحرير"، إن المحافظة مقسمة لقطاعين، أحدهما يتبع شركة جنوب الدلتا، والآخر يتبع شركة شمال القاهرة، مؤكدًا أن المنطقة التي تقع بها الكابينة بقرية القلج بالخانكة لا تتبع كهرباء القليوبية، وغير مسئولة عنها نهائيا، وإنما تابعة لشركة شمال القاهرة. على جانب آخر، أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه وجّه خطابات للجهات المعنية وشركة الكهرباء المنوط بها حل الأزمة، للتعامل مع الكابينة محل الواقعة وغيرها من الكبائن بالقرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين والأطفال وطلاب المدارس.

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