شبكات التابلت..أزمة مقبلة بين المدارس وأولياء الأمور

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«طايل»: شبكات الفايبر خلقت مشكلة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور.. «علام»: المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة.. «التعليم»: الوزارة ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط

بعد بدء وزارة التربية والتعليم فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، فى المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية مع بداية الترم الثاني، ظهر عدد من الأزمات التى لم تكن واضحة فى المنظومة الجديدة للتعليم، منها أزمة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت»، مما أثار حالة من الغضب لدي عدد كبير من أولياء أمور الطلاب مع بعض المدارس الخاصة، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول من سيقوم بتجهيز شبكات الفايبر والبنية التحتية الخاصة بكابلات التابلت الجديد فى المداراس الخاصة، أم سيتم استثناؤها من المنظومة الجديدة.

أزمة بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور قال عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن علاقة المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية ووزارة التربية والتعليم بها مشكلة، حيث كان من المفترض أن توصل الوزارة شبكات الفايبر للجميع، ثم تحصل تكلفتها من المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن ما يحدث سيخلق مشكلة بين

أزمة بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور قال عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن علاقة المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية ووزارة التربية والتعليم بها مشكلة، حيث كان من المفترض أن توصل الوزارة شبكات الفايبر للجميع، ثم تحصل تكلفتها من المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن ما يحدث سيخلق مشكلة بين اصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، لأن اصحاب المدارس يحملون التكلفة على أولياء الأمور. وأضاف طايل، فى تصريح لـ«التحرير» أن وزارة التربية والتعليم هى صاحبة مشروع منظومة التعليم الجديدة، ولم تناقشه مع المجتمع أو تأخذ آراء المتخصصين، وكان من الأولي أن تقوم هي بتركيب الشبكات اللازمة للمدارس بشكل عام. وتابع: «كان من المفترض أن تقوم الحكومة بإلزام أصحاب المدارس الخاصة بعمل البنية التحتية اللازمة للمنظومة الجديدة للتعليم حتى لا يقع العبء على الطلاب فى النهاية» (اقرأ أيضا: بدأ في التعليم.. مصير التابلت في المعاهد الأزهرية؟) Advertisements الحكومة ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط الحكومة ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كان قد نفي فى وقت سابق ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل الوزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت»، وأنها غير مسؤولة عن ذلك. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة على العمل بشبكات «واي فاي» مؤقتا، لحين التوصل لصيغة تفاهم حول آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة أنها ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط بالبنية التكنولوجية، وتوفير خدمة الإنترنت بها خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى تزويدها بالشاشات التفاعلية، مُضيفةً أنه في حالة تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت. (اقرأ أيضا: 5 فئات سقطت من حسابات نظام التعليم الجديد) المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة التعليمية المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة التعليمية فى المقابل قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة والدولية، إن المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة التعليمية التى تخضع لمظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكان من المقرر أن يتم توفير وتوصيل الفايبر للمدارس الخاصة آسوة بالحكومية، موضحًا أنهم طالبوا بتوصيله للمدارس الخاصة، ويتم تقسيط المبالغ على أصحابها، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المدارس الخاصة مصروفاتها لا تتجاوز الـ6 آلاف جنيه بالنسبة للطالب والبنية التكنولوجية تحتاج إلى تكلفة كبيرة لا تستطيع توفيرها. وأوضح علام، فى تصريحات صحفية، أن الحلول الآن هى زيادة سرعة النت رغم أنها ستكون مكلفة، لكن تحل بشكل مؤقت وسريع سيتم تزويد سرعة النت حرصا على مصلحة الطلاب ودخولهم فى المنظومة الجديدة والتابلت بشكل سريع، لافتا إلى أنه ليس كل معلمى المدارس الخاصة لديهم القدرة أيضا على شراء أجهزة التابلت بعد استثناء الوزارة معلمى المدارس الخاصة من عدم تسليم الأجهزة لهم مثل معلمى المدارس الحكومية.

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