انت الان تتابع إخلاء 5 عقارات يهدد 90 فردًا بالتشرد في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعيش 27 أسرة تضم نحو 90 فردا في حالة من الرعب، خشية "التشرد"، وذلك بعد انهيار العقار رقم 2 بشارع جاد يوسف متفرع من المتراس بمنطقة الورديان، غرب محافظة الإسكندرية، حيث هرول سكان العقارات إلى الشارع بعد أن أصيبت منازلهم بالتصدع، فيما قررت الأجهزة التنفيذية إخلاء هذه العقارات وندب لجنة هندسية من كلية الهندسة وحي غرب لمعاينة العقارات، قبل عودة السكان لمنازلهم حفاظا على حياتهم. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بوقوع حادث انهيار، بالمنطقة المشار إليها.

على الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وقالت ميرفت أحمد السيد، وكيل مديرية التضامن، إن الأجهزة المعنية قررت إخلاء 5 عقارات دفعة واحدة، وأن الحصر المبدئي يضم 27 أسرة بنحو 90 شخصًا، وذلك حفاظًا على الأرواح. وقالت مدير المديرية، خلال تصريحات صحفية، إنه تم توجيه مديرية التضامن أنه تم توجيه