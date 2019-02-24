شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نستضيف ملايين اللاجئين ويعيشون بيننا كنظرائهم المصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية الهجرة يجب ألا تمثل تحديا بل يجب أن تكون مجالا للتعاون بين المنطقتين العربية والأوربية.
وقال الرئيس السيسي، اليوم خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، إن التعاون الاقتصادي في جميع المجالات من شأنه تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط.
وأوضح أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين، متابعًا: «يعيشون بيننا كنظرائهم المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها».
وأشار إلى أن مصر منعت الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، لافتًا إلى أن قضية الهجرة ليست تحديًا بل مجال للتعاون بين المنطقة العربية والأوروبية.
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