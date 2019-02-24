شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان من شرم الشيخ: حل القضية الفلسطينية مهم لاستقرار الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن «القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية».
وأضاف سلمان، خلال القمة «العربية- الأوروبية»، بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن «حل القضية الفلسطينية مهم لاستقرار الشرق الأوسط».
وتابع أن «المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس المن 2216»، مدينًا إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه السعودية.
وأكد على تكاتف الجهود الدولية لحل سلمي في اليمن ودعم الشرعية، مضيفًا: «نرفض دعم إيران للحوثيين في اليمن، وممارسة العدوانية في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات هو أساس إنهاء أي خلاف بين الدول».
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