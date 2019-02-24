شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز إن «قضية اللاجئين والمهاجرين بسبب مآسي الحروب أروع القضايا الإنسانية الملحة».

وأضاف الملك سلمان، خلال القمة «العربية- الأوروبية»، بشرم الشيخ، مساء الأحد: «نشيد بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة».

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وتابع: «نؤكد على أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومن منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية فإننا لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي».

وأردف: «إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها».

وأشار إلى أن «المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية».

واستطرد: «من مسؤوليتنا جميعاً ـ تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة- أن نعمل على بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية تستلهم من تجارب الماضي خططاً للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصاً للمستقبل».