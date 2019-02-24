شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأوروبي: نحيي الدول العربية التي تتقاسم عبء النازحين واللاجئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس البرلمان الأوروبي، دونالد توسك، إن «قربنا الجغرافي من الدول العربية يحتم علينا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة».
وأضاف تاسك، خلال كلمته بالقمة "العربية- الأوروبية"، مساء الأحد: «يكون هناك نزاع أو تعاون مع الجيران ونحن نختار التعاون مع جيراننا العرب، ونكافح رسائل التطرف والأفكار القومية التي يمكن أن تهز مجتمعاتنا».
وتابع: «نحيي الدول العربية التي تتقاسم عبء النازحين واللاجئين، ولدينا مصالح مشتركة مع الدول العربية ونتطلع لمحادثات صريحة خلال القمة في شرم الشيخ».
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