شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: فلسطين تمثل قضية العرب المركزية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تداعيات استمرار هذا النزاع على كل الدول العربية، مؤكدًا أن ترك النزاعات في سوريا واليمن بدون حل سياسي يمثل تقصيرًا.

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وأشار «السيسي»، خلال كلمته بالقمة «العربية- الأوروبية»، بشرم الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إلى أن حقوق الإنسان الفلسطيني ما زالت مهدرة، وما زال يغفلها المجتمع الدولي.

وأضاف أنه يوجد غياب رغبة حقيقية في التوصل لتسوية حقيقية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب المركزية الأولى، ويجب التوصل لتسوية سياسية شاملة.

وتابع: «تاريخ منطقتنا الحديث أثبت أن استمرار كيان الدولة الوطنية وصيانتها وإصلاحها هو مفتاح الاستقرار والخطوة الأولى على طريق أمن الشعوب التي طالها الخوف والقلق على المستقبل، بما يفتح الباب أمام جهود التنمية، ومن ثم يتعين تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات التطرف، فالدولة هي المسؤولة عن ضبط حدودها، ومسؤولة عن صيانة أرواح مواطنيها، ولايمكن الاعتداد بأي دعوة من شأنها الدفع بهدم الدولة ومؤسساتها».