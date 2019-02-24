شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: خطر الإرهاب يستشري في العالم كله كالوباء اللعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «واقع اليوم يفرض تحديات تتمثل في تفاقم ظاهرة الهجرة وخطر الإرهاب الذي بات أداة تستخدمها بعض الدول لإثارة الفتنة بين الدول».
وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في افتتاح القمة «العربية- الأوروبية» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، أن خطر الإرهاب يستشري في العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة بين الدول أو اتخاذهم لبعض الدول ملاذا آمنا.
وقال السيسي إن «خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله، لافتًا أن مصر طرحت رؤية شاملة للقضاء على خطر الإرهاب».
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