شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: انعقاد القمة «العربية- الأوروبية» خير دليل على عمق العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته البالغة قائلًا: «إنه من دواعي سروري أن تستضيف مصر أول قمة (عربيةـ أوروبية) بشرم الشيخ».
وأوضح الرئيس السيسي أن انعقاد القمة خير دليل على عمق العلاقات؛ حيث ارتبطت الشعوب العربية والأوروبية بتعاون مشترك في شتى المجالات.
ونوه الرئيس بأن تاريخ مصر يعد امتزاجًا فريدًا بين حضارات العالم، حيث يعكس حضور رؤساء العالم لمصر كم الاهتمام المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي لتعزيز الحوار.
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