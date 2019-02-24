شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح القمة العربية الأوروبية بحضور عدد من رؤساء الدول (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الأوروبية، الأحد، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتناقش القمة عددا من الملفات المهمة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، وسبل مواجهة خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وضرورة إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.