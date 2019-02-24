شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المُشاركة في القمة العربية الأوروبية إلى مقر الانعقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ توافد المُشاركين في القمة العربية الأوروبية إلى مقر الانعقاد، في شرم الشيخ، إذ تضُم أكثر من 50 دولة «28 أوروبية و22 عربية»، للتعاون والتنسيق بينها في كافة المجالات؛ لأنها الأقرب لبعضها بعضاً، ولها مصالح استراتيجية مشتركة. والأمر الثانى هو حجم التحديات التي تواجهها والتى عليها أن تتغلب عليها معًا.

وستشهد القمة بحث موضوعات متعددة ومتنوعة منها، التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الهجرة والإدارة المشتركة للملفات الشائكة، مثل المسائل الأمنية، ومحاربة الإرهاب، والنزاع الفلسطينى- الإسرائيلى، وأنهت مصر كافة الترتيبات لاستقبال القمة، ومن المنتظر أن يصل الرؤساء والمسؤولون، اعتباراً من اليوم، وتبدأ الجلسة الافتتاحية غدًا تعقبها جلسة أولى موسعة، ويختتم اليوم الأول بعشاء رسمى.

تستمر القمة لمدة يومين، بدءًا من اليوم الأحد، بمدينة «شرم الشيخ»، والتى تعقد للمرة الأولى، تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار»، بمشاركة ٥٠ دولة، منها ٢٢ دولة عربية، و٢٨ دولة أوروبية.