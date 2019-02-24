شكرا لقرائتكم خبر عن والي: 213 مليون جنيه قروضًا من المؤسسة القومية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن برامج التمويل متناهي الصغر بالمؤسسة وصلت بتمويلاتها التي قدمتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى 213 مليون جنيه بنهاية 2018، وبلغ حجم المشروعات التي نفذت 64594 مشروعًا من المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت الوزيرة في بيان، الأحد، إلى الدور المهم لهذه المشروعات في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الذاتية وبما ينعكس إيجابيًا في الحد من الفقر والبطالة إضافة إلى أن النهوض بآليات السوق يعمل على توفير مستويات أفضل للحياة اجتماعيا واقتصاديا وتحسن في مستوى التعليم والصحة.

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وذكرت أن برامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة شهدت خلال الأعوام الأخيرة نموا متزايدا في أعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة، وتستهدف تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

وقال اللواء عبدالحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن المؤسسة تقوم بتنفيذ هذه البرامج لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر منذ عام 2007 حيث قامت بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات- 268 جمعية- مضيفا أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة والتي تغطى 24 محافظة وجار التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها 81 ألفا و715 مستفيدًا.

وأضاف «حمودة» أن حجم القرض يتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين المشروعات التجارية والمشروعات الخدمية والبيئية ووالمشروعات الحرفية إضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية.

كما أكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن هناك اهتماما بدعم تنفيذ مشروع «قرية واحدة منتج واحد» لدعم التجمعات الإنتاجية من خلال إقامة تحالفات إنتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الأجل مع تيسير التعاملات المالية وغيرها من الخدمات حيث قام البرنامج بتمويل قريتي النساجون 1و2 بمحافظة سوهاج للحفاظ على مهنة النسيج اليدوي بتمويل قدره 5.2 مليون جنيه، وجارٍ التوسع في بعض القرى المجاورة التابعة لمدينة أخميم، كما تم تمويل مشروعات الخوص بقرية الإعلام بمبلغ 250 ألف جنيه والفخار البلدي بقرية النزلة بمبلغ 250 ألف جنيه إضافة إلى تمويل قرية العجميين لصناعة منتجات الجريد بمبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة من مؤسسة دروسوس السويسرية قدرها ١٥٠ ألف دولار لتطوير حرفتي الفخار والخاص في قريتي النزلة والإعلام بالفيوم، ومنحة أخرى وقدرها ٦ ملايين جنيه من مؤسسة بنك كريدي أجريكول لتمكين المرأة في القرى الأشد فقرًا.