شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، برفقة وزير الخارجية، سامح شكري.

تستمر القمة لمدة يومين، بدءًا من اليوم الأحد، بمدينة «شرم الشيخ»، والتى تعقد للمرة الأولى، تحت شعار «الاستثمار فى الاستقرار»، بمشاركة ٥٠ دولة، منها ٢٢ دولة عربية، و٢٨ دولة أوروبية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعمال القمة العربية الأوروبية، وهى قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة، وحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

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ومن المقرر أن تشهد القمة، إلى جانب اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء المشاركين التى سيستضيفها المركز العالمى للمؤتمرات بشرم الشيخ، جلستين موسعتين وجلسة مغلقة ستخصص للمسائل الإقليمية وتحدياتها، إضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وسوف تعرض النتائج ببيان وبمؤتمر صحفى مشترك عربى أوروبى.

وتأتى أهمية القمة من أمرين أساسيين: الأول أنها ستضم على هذا المستوى الأرفع مجموعتين جارتين من 50 دولة «28 أوروبية و22 عربية»، ودعوتهما للتعاون والتنسيق بينهما فى كافة المجالات؛ لأنهما الأقرب لبعضهما بعضاً، ولهما مصالح استراتيجية مشتركة. والأمر الثانى هو حجم التحديات التى تواجهانها معاً والتى عليهما أن يتغلبا عليها معاً.

وستشهد القمة بحث موضوعات متعددة ومتنوعة منها، التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الهجرة والإدارة المشتركة للملفات الشائكة، مثل المسائل الأمنية، ومحاربة الإرهاب، والنزاع الفلسطينى- الإسرائيلى، وأنهت مصر كافة الترتيبات لاستقبال القمة، ومن المنتظر أن يصل الرؤساء والمسؤولون، اعتباراً من اليوم، وتبدأ الجلسة الافتتاحية غدًا تعقبها جلسة أولى موسعة، ويختتم اليوم الأول بعشاء رسمى.