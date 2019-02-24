شكرا لقرائتكم خبر عن تعويم باخرة على متنها 87 سائحًا ألمانيًا بعد شحوطها في نيل بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من تعويم باخرة سياحية «منتصر 1» التابعة لشركة السلومة السياحية المتجهة من القاهرة إلى أسوان، بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات، بسبب شحوط الباخرة السياحية، بالمجرى الملاحي لنهر النيل، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف ويستقلها 87 سائحا ألمانيا الجنسية.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الخدمات المعينة لتأمين الباخرة السياحية «منتصر 1»، التابعة لشركة السلومه السياحية المتجهة من القاهرة إلى أسوان، وعلي متنها «87» سائحا ألماني الجنسية بشحوطها بنهر النيل، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، وعلى الفور قامت قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري بالانتقال إلى موقع شحوط الباخرة، وتبين شحوط الباخرة السياحية «منتصر 1» بنهر النيل على بعد 300 متر من الشاطئ بالاتجاهين أمام قرية الزيتون، بسبب منسوب المياه بنهر النيل.

وقامت قوات الإنقاذ النهري مع قسم البيئة بمديرية الأمن بمحاولة الإنقاذ لتعويم الباخرة ودفعها من منطقة الشحوط، وأمر مدير الأمن بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين المجري الملاحي أثناء فترة توقف الباخرة وشحوطها وأثناء عمليات إنقاذها من منطقة الشحوط واستمرار الخدمات لتأمينها حتى مغادرة حدود المحافظة ونجحت الأجهزة الأمنية بعدما يزيد على 12 ساعة من توقفها في تعويم الباخرة السياحية «منتصر 1» من منطقة الشحوط بمعرفة قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والطاقم الملاحي، واستأنفت رحلتها إلى أسوان، وتحرر محضر بالواقعة.