شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقف دقيقة حدادًا على روح شهيدي طوخ والخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقف الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والقيادات التنفيذية، دقيقة حدادًا على روح شهيدي الواجب، الجندي علاء عزت عبدالله محمد، ابن مدينة الخصوص، والمجند أحمد عبدالهادي فؤاد، ابن قرية الدير، واللذين استشهدا في عملية إرهابية بسيناء.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيدين، وأمر بوضع لافتة باسم كل شهيد على أقرب مدرسة لسكنهما تخليدا لذكراهما العطرة، لما قدماه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السعدني، ونائب مدير أمن القليوبية، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية