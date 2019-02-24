شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الأحد، عن قطع المياه عن مناطق «مدينة المنزلة وقراها الفرسات الجديدة الطويل القشطة الضهير الجماملة النسايمة مدينة المطرية» اعتبارا من الثلاثاء الموافق 26-2-2019 من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات بمرفق مياه المطرية بالمنزلة.

وأهابت الشركة- في بيان- بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.