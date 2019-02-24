شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البرتغالى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، اليوم الأحد، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار (في استقرارنا.. نستثمر)، وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.