شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ورئيس التنظيم والإدارة يناقشان تحديث هياكل 3 هيئات بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحديث الهياكل التنظيمية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى.

واستعرضت الوزيرة الدور الهام للهيئات الثلاثة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، معربة عن أملها فى أن يلبى الجهاز حاجة الهيئات لهيكل تنظيمى ملائما لطبيعة عملهم، ويتسم بالمرونة خاصة مع البدء فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الجديد فى محافظة بورسعيد.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تقدير الجهاز للدور الهام والحيوى الذى تقوم به الوزارة والدور المأمول والمعقود على تلك الهيئات فى تلبية احتياجات المواطنين وحقهم فى الحصول على خدمة صحية متميزة، مؤكدا أن الجهاز لديه من الخبرات التى تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تطوير واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية فى أقل وقت ممكن، وبشكل يتماشى مع سياسات الإصلاح الإدارى وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأى من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، يتم فى إطار سعى الجهاز لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة فى المادتين 9، 75 من القانون، وكذلك القرارات العديدة الصادرة فى هذا الشأن ومنها قرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهى التخطيط الاستراتيجى والسياسات، والمتابعة والتقييم والتحويل الرقمى، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، الدعم التشريعى إلى جانب نظم المعلومات.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، والدكتور خالد النورىرئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، ومستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى ورئيس هيئة الإسعاف، ومن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضرت أمل فاروق رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة ونسرين حبيش رئيس الإدارة المركزية للتنظيم.