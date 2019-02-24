شكرا لقرائتكم خبر عن موجرينى تلتقى وزير الخارجية الأردنى على هامش قمة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الأحد، بشرم الشيخ، اجتماعا مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى - على هامش فعاليات القمة العربية - الأوروبية .
ويأتى اللقاء قبيل انطلاق أعمال القمة التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت لاحق اليوم .
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين ( عمان ) والاتحاد الأوروبى، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات العربية - الأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى للدول العربية.
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