شكرا لقرائتكم خبر عن موجرينى تلتقى وزير الخارجية الأردنى على هامش قمة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الأحد، بشرم الشيخ، اجتماعا مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى - على هامش فعاليات القمة العربية - الأوروبية .

ويأتى اللقاء قبيل انطلاق أعمال القمة التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت لاحق اليوم .

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين ( عمان ) والاتحاد الأوروبى، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات العربية - الأوروبية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى للدول العربية.