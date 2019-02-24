شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6..وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزير التعليم العالى افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية خلال عام 2020، بالإضافة إلى إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء.. وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر".

ينشر الخليج 365 نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، والذى وافق عليه البرلمان اليوم الأحد فى مجموعه وارجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة لأنه من المشروعات المكملة للدستور التى يستلزم أخذ الموافقة عليها موافقة الثلثين.

وصل منذ قليل، رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، للمشاركة فى فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر".

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة لجلسة تالية ظهر غداً الاثنين.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه سيتم افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2020.

فى فضيحة جديدة ضمن فضائح انتهاك قطر لحقوق العمال، أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكى تتهم شقيقة أمير قطر، المياسة بنت حمد ب وزوجها، بانتهاك حقوقهم، وأنهم ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (9) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، والتى تقرر إيلولة حصيلة الغرامات الواردة بالمادة (7) إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية للصرف فى مجال البنية التحتية بوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية.

قال المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تم تداول 4 ملايين قضية فى 2018 للحصول على أحكام ولاسترداد الأراضى، وذلك دفاعا عن المال العام، وتم استرداد ما يعادل مليار و300 مليون جنيه فى الداخل، وكسبنا بالخارج قضايا للدولة تصل إلى 100مليار جنيه، واسترددنا 37 فدانا وكل هذا بجهد الأعضاء والمستشاريين الذين لا يبخلون بجهدهم .

نشرت وسائل إعلام ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لطائرة تابعة للخطوط الجوية البنجلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف مع بداية رحلتها المتجهة إلى دبي فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت من الهبوط اضطراريا فى مطار شاتوغرام.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (5) من مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والتي تضمنت تعداداً للإيرادات التي سوف يتم تحصيلها بواسطة وسائل الدفع غير النقدي، متي جاوزت قيمتها الحدود التي ستحددها اللائحة التنفيذية لذات القانون، ومنها الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، وأقساط التمويل النقدى واشتراكات النقابات، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "6" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الدفع غير النقدى وتتيح المادة للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بو سائل الدفع غير النقدى بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحديد أسلوب وضوابط باللائحة التنفيذية لمنح تلك الحوافز.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له إلى مطار شرم الشيخ ، لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية الأولى ، وكان فى استقباله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر اليوم الأحد ، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعدما أدعى عثوره على عبوة ناسفة داخل دورة مياه إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، كان قد أعدها بنفسه سلفًا من أجل اكتساب الشهرة والحصول على مكافأة.

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى تغريدة جديدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير أن المحادثات مع الجانب الصينى أمس بشأن التجارة كانت مثمرة، وسوف تستمر اليوم كذلك.

أقامت الهيئة العامة للاستعلامات أكبر مركز صحفى تشهده المؤتمرات الدولية فى تاريخها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوربية الأولى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الأحد، بحضور حشد من ممثلى خمسين دولة عربية وأوروبية ، بينهم ملوك ، وأمراء ، ورؤساء حكومات.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدى والتى تلزم الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى ويشمل مفهوم الجهات الحكومية جميع سلطات وأجهزة الدولة والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات التى تملك الدولة كل أو غالبية رأسمالها ويسرى هذا الالتزام على على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة التعريفات بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، كما أصدر قرارا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

أكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشاة ناصر غرب القاهرة، أن الحى أخلى 13 عقار بتاريخ 29 يناير الماضى، بمحيط الصخرة التى انهارت اليوم بشار أحمد حافظ، قبل الانهيار بشهر، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن لسكان المنطقة.

قضت محكمة جنح قسم أول سوهاج، اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفى رشاد، وسكرتارية عصام حسين، بحبس الطبيب "مراد.ع.ز" أخصائى مسالك بولية، سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإجرائه عملية طهارة للطفل "عمر.أ.ج" 3 سنوات، مما تسبب عنها قطع عضوه الذكرى أثناء عملية الطهارة، وأسفر عن إصابته بعاهة مستديمة للطفل بنسبة 60%.

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن العديد من مهندسى الأحياء والمدن والمراكز لازالوا يسجلون اسمه على طلبات الإزالة خطأ حتى الآن، على الرغم من مرور ما يزيد عن 6 أشهر من قرار توليه لمهام منصبه محافظا للقليوبية، قائلاً:" بيكتبوا اسمى غلط منها اللواء علاء عبد الحليم عشماوى، والدكتور محمود عشماوى مرزوق".

قال بيان رئاسى اليوم الأحد إن الرئيس السودانى عمر البشير عين مصطفى يوسف حولى وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذى كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.

شهد اليوم 24 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الجبلاية توافق على اعتماد تفويضات الأندية بدون ختم الوزارة أو اللجنة الأولمبية، تركى آل الشيخ لمجلس إدارة الأهلى: أنصحكم بالالتزام بقرارات اتحاد الكرة.

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة للمملكة العربية السعودية فى الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول سفيرة فى تاريخ السعودية، وتضاف إلى الانتصارات التى حققتها المملكة للمرأة حيث اتخذت المملكة قرارات جريئة على مدار العامين الماضيين حققت طفرة غير مسبوقة فى مجالات تمكين المرأة.

قبل ساعات من انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطاً مكثفاً، حيث التقى عدداً من القادة وممثلى الدول والمسئولين المشاركين فى القمة.