شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف أية محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخلت مصر فى حوارات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائى فى التعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعياتها وإنما من حيث أسبابها.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة "العربية الأوروبية"، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، قائلًا: "شهد عام 2018 تطورًا نوعيًا تمثل فى إبرام عقد دولى للهجرة الأمنة والنظامية بعد تفاوض شاق ليتم إقراره فى ديسمبر 2018 بالمغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.