شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 9 اتفاقيات دولية خلال جلسة اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي 9 اتفاقيات دولية هامة، في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018 .

وتستعرض ”الخليج 365” الاتفاقيات الـ9 على النحو الأتى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

2- قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـةرقـم 3 لسنة 2019بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 / 4 / 2018، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطـة والمـوازنـة والـدفــاع والأمـن القــومي.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 4 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 560 لسنة 2018بشأن الموافقة علي إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018).

5- قــرار رئــيـس جمهـــورية مصـــر العــربيةرقم 538 لسنة 2018بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 9 / 2018.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم508 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018.

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 539 لسنة 2018بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/ 9 / 2018.

8- قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 507 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018.

9- قـرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 540 لسنة 2018بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25 / 7 / 2018.