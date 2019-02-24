شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى وجذر الصراع الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لقد تجسدت التحديات المشتركة فى بؤر الصراعات فى المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتى تمثل قضية العرب المركزية الأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطينى والتى يغفلها المجتمع الدولى.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بافتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ: "كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة فى قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تألأكيدها وتعزيزها سنويا وان طال انتظارنا لتنفيذها".