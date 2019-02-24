الرئيس السيسى: من دواعى سرورى أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لمن دواعى سروره أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية. وتابع الرئيس السيسي فى كلمته بافتتاح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ: "هذا ليس بغريب على مصر التى شهد تاريخها على مدار آلاف السينسن امتزاجا فريدا بين الحضارات".

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