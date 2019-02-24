السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ. ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

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