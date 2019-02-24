أخبار مصر | عاجل.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، بشرم الشيخ.

وتنطلق اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".