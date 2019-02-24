أخبار مصر | أبرز أخبار "الصحة" اليوم.. تدريب الأطباء في انجلترا.. وتفاصيل جولة الوزيرة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز أخبار "الصحة" اليوم.. تدريب الأطباء في انجلترا.. وتفاصيل جولة الوزيرة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد القطاع الصحي، اليوم الأحد 24 من فبراير، عددًا من الأحداث والأخبار المهمة، تستعرضها بوابة "الخليج 365" على النحو التالي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في ديوان عام بورسعيد، اليوم الأحد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتفقد عدداً من منشآت منظومة "التأمين الشامل".

وأثنت وزيرة الصحة، على المجهودات المبذولة من كل الأطراف القائمة على تجهيز "المنظومة" للانطلاق، من أطقم طبية، وتمريض، وإداريين، وشركات منفذة، مشيدة بجهود محافظ بورسعيد في المتابعة الحثيثة لتجهيزات إطلاق "التأمين الشامل" بمحافظته.

وأوضحت أن التجهيز لإطلاق "التأمين الشامل"، لا يقتصر على المنشآت والأفراد فقط، ولكن تدخل المبادرات الرئاسية في إطار الاستعداد له، مثل حملة "100 مليون صحة"، والتي يندرج تحتها مبادرات القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، فضلاً عن تصنيع الأدوية ومشتقات الدم.

وأكدت تقديمها كل الدعم لكافة العاملين في "التأمين الشامل"، للوصول بالخدمة الطبية الي اعلي مستوي، وتقديم خدمة حقيقة يلمسها المواطن، ويرضى عنها.

وأوضحت أنها وقعت اتفاقية مع السفير البريطاني في مصر، لسفر ١٠٠ طبيب لبلاده، وتدريبهم على نظام التأمين الصحي لديهم، وتم فعليا سفر المجموعة الاولي لتلقي التدريبات والعودة لتطبيقها على أرض الواقع، إضافة الي تدريب أطقم التمريض والتدريب على "مكافحة العدوي"، و"الجودة"، و"الاعتماد".

مستشفى "بحر البقر"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إدخال مستشفى بحر البقر ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 18 عاما.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما على الوزارة تشغيل هذه المستشفى لتقدم الخدمة الطبية لاهالى مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كافة الحوادث، حيث أنها ستخدم أيضا محور 30 يونيو، ووجهت وزيرة الصحة بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى.

وأضافت أن المستشفى كان مقرر الإنتهاء منها بحلول العام القادم، ولكن تم توجيه الشركة المنفذة بالانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.

الموعد النهائي لتطبيق مشروع التأمين الصحي ببورسعيد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جاهزية محافظة بورسعيد لإستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى 30 يونيو المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "الصحة والسكان"، أن الوزيرة تفقدت مستشفى الزهور، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فى الواعيد المحددة، مؤكد على توحيد وجهات المستشفى مثل باقى مستشفيات المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت مستشفى المبرة، حيث أشادت بمعدل تنفيذ ورفع كفاءة المستشفى، كما وجهت خلال زيارتها للمستشفى الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بنقل إحدى المرضى المحتجزين بالمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي بالقاهرة لإجراء عملية قسطرة قلبية له، مؤكدة أنه بتطبيق القانون الجديد لن نحتاج إلى نقل أى مريض خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية.

ختام الورشة الخامسة لمنظار الصدر الجراحي بأسيوط

اختتمت جامعة أسيوط، أعمال الورشة الخامسة لمنظار الصدر الجراحى، والتى أقيمت ‎برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وأحمد المنشاوى نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر.

استضافت الورشة: 5 خبراء أجانب في هذا المجال، إضافة الي مجموعة من الخبراء المصريين، وذلك لتدريب شباب الاطباء علي هذه التقنية الجديدة التي من شأنها أن تساعد علي اجراء الجراحة من فتحة صغيرة بجدار الصدر الجانبي عوضا عن الجرح التقليدي مما يؤدي الي احساس اقل بالالم بعد العملية وفترة نقاهة اقل وعودة أسرع ‎للعمل.

وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من وحدة صحة العرب، بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم أمن بنسبة 100%، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب تنفيذ الحملة بصفة مستمرة.

وأشارت إلى حرص الوزارة لتنفيذ الحملة فى موعدها المحدد بالرغم من انشغال الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية والتى تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تحت شعار "100 مليون صحة"، موجه الشكر لكافة الفرق الطبية القائمة على تنفيذ كافة المبادرات والحملات.

وقالت: إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات مستشفي بورفؤاد العام

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمستشفي بورفؤاد العام، في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكدت الوزيرة، ضرورة اتباع السلامة الإنشائية لمبني الطواريء ورفع كفاءة المبني القديم طبقًا لمعاير الجودة الإنشائية، وسرعة الانتهاء من الاعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة.