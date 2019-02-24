أخبار مصر | البرلمان يوافق على تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.