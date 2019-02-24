أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري للنقاش حول التعديلات الدستورية بحضور قيادات أكاديمية ناصر العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري للنقاش حول التعديلات الدستورية بحضور قيادات أكاديمية ناصر العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بالشرقية مؤتمر جماهيري للنقاش حول التعديلات الدستورية، والحديث حول المواد المقترح تعديلها من قبل مجلس النواب، والتعريف بها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على تلك المواد المزعم طرحها للتصويت بجميع أنحاء الجمهورية.

وتحدث اللواء اركان حرب ياسر عبدالعزيز المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية، من مخاطر تدور بالمنطقة العربية، وأوضح الإيجابيات المرجوة من تعديل عدد من مواد الدستور، للحفاظ على حقوق المواطن المصرى والمجتمع.

وأشاد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بالدور التوعوي الذي يقدمه الحزب للمساهمة في خلق كوادر قادرة على النقاش، وبناء رأي ينفع صاحبه ويخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال تنظيم أمانة كفر صقر مؤتمرًا جماهيريًا بحضور النائب الدكتور صلاح منصور، والدكتورة ملاك جمعة آمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالشرقية، وأسامة زكريا أمين المركز، وهيئة مكتب الحزب بكفر صقر.